Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 22,34 USD.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 22,34 USD. Bei 22,53 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,05 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.241.105 Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 27,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 23,13 Prozent wieder erreichen. Bei 7,28 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 67,41 Prozent Luft nach unten.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,62 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,330 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Nach Verkauf von NVIDIA-Aktien: So steht Cathie Wood nun zum KI-Gewinner - und zur Tesla-Aktie

Experten empfehlen: Nicht nur NVIDIA zählt zu den Top KI-Aktien in diesem Jahr

Palantir und Oracle kündigen KI-Kooperation an - Analyst erwartet kräftigen Schub für Palantir-Aktie