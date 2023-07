Palantir Aktie News: Palantir am Mittwochvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 16,57 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 16,57 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,81 USD zu. Bei 16,51 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.307 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 18,99 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,93 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 64,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,02 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 525,19 USD im Vergleich zu 446,36 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,211 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

NYSE-Titel Palantir-Aktie hat ihren Wert innerhalb von einem Jahr nahezu verdoppelt - ist das Papier noch immer ein Kauf?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison