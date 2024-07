Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 27,15 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 27,33 USD zu. Bei 27,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 666.179 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 29,83 USD erreichte der Titel am 19.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 9,87 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,69 USD. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,58 Prozent.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 634,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 525,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,329 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

