Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 156,45 USD.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,45 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (29,32 USD). Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 433,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

