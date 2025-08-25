Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 159,90 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 161,70 USD. Bei 155,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.339.901 Palantir-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 18,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 29,32 USD. Mit Abgaben von 81,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 678,13 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

