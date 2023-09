Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 13,98 USD.

Das Papier von Palantir gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 13,98 USD abwärts. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,89 USD nach. Bei 13,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 697.191 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Mit Abgaben von 57,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,32 USD, während im Vorjahreszeitraum 473,01 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,228 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten