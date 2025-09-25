Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 177,08 USD ab.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 177,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 176,62 USD. Bei 179,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.605.603 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,45 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 6,99 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,64 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,644 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Anleger bei Palantir-Aktie am US-Markt unentschlossen: Aufträge und Bewertung im Blick

Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?

Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen