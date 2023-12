Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 17,56 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 17,56 USD zu. Bei 17,63 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 872.464 Palantir-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,84 USD erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 19,60 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,93 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 196,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 558,16 USD umgesetzt, gegenüber 477,88 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 14.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,246 USD fest.

