Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagvormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 17,54 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der London-Sitzung um 10:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 17,54 USD. Bei 17,45 USD startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.389 Palantir-Aktien.

Am 02.11.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 558,16 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,246 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

