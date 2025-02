Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Palantir

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 89,47 USD zu.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 89,47 USD. Bei 93,61 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,00 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.147.710 Stück gehandelt.

Bei 125,40 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 28,65 Prozent niedriger. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,28 Prozent.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent auf 827,52 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 608,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

