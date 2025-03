Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 93,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 93,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.698.135 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 20,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 358,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Palantir ließ sich am 03.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 827,52 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 608,35 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,541 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

