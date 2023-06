Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 12,88 EUR zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 12,88 EUR. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,95 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 12,91 EUR. Bisher wurden heute 21.262 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,59 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 08.05.2023 vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 525,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 446,36 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,252 USD je Palantir-Aktie.

