Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 159,17 USD ab.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 159,17 USD. Bei 158,21 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.510.801 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 15,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (29,32 USD). Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 442,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

