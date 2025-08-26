Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verbilligt sich am Abend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 158,17 USD.

Die Palantir-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 158,17 USD abwärts. Bei 156,19 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 162,20 USD. Bisher wurden heute 7.332.101 Palantir-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,32 USD. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 81,47 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie schließt letztlich im Plus: Palantir-CEO Alex Karp verkauft Aktienpaket

Citron Research-Gründer über Palantir-Aktie: Nicht mal NVIDIA ist so überbewertet

Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern