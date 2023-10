Palantir Aktie News: Anleger greifen bei Palantir am Freitagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 14,84 EUR nach oben.

Die Palantir-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 14,84 EUR. Bei 14,86 EUR markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 28.929 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,54 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 5,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 533,32 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473,01 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Palantir am 02.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Palantir die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,228 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich