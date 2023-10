Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 15,31 USD.

Die Palantir-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 1,9 Prozent auf 15,31 USD nach. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,06 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 47.955 Palantir-Aktien.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,19 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 31,92 Prozent zulegen. Bei 5,93 USD fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Am 07.08.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,228 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich