Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 23,46 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,3 Prozent auf 23,46 USD ab. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 23,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,10 USD. Zuletzt wechselten 2.372.817 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 27,50 USD markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,28 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 608,35 USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 508,62 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,330 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir verliert Mitarbeiter - was die Gaza-Krise damit zu tun hat

Nach Bull Run: Ist die Aktie des KI-Gewinners Palantir überbewertet?

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch