Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbußen

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 85,23 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 5,4 Prozent auf 85,23 USD ab. Bei 84,11 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.499.739 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 125,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 47,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,33 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 76,15 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 827,52 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,541 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

