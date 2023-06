Palantir Aktie News: Palantir büßt am Mittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 13,18 EUR.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 13,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 13,03 EUR. Bei 13,23 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 49.191 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 16,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,36 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palantir gewährte am 08.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 525,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 446,36 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,252 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

