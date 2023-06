Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 14,85 USD zu.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 14,85 USD. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,86 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 14,53 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.416.139 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2023 bei 17,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 60,10 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 08.05.2023 vor. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 525,19 USD – ein Plus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 446,36 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,252 USD fest.

Redaktion finanzen.net

