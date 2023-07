Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 7,8 Prozent.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 7,8 Prozent im Plus bei 17,41 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 17,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,21 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 2.948.626 Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,08 Prozent. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,93 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 525,19 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 446,36 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,211 USD je Aktie aus.

