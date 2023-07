Palantir Aktie News: Palantir am Freitagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Palantir

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 16,15 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,15 USD ab. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 16,02 USD ein. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,90 USD. Zuletzt wurden via AMEX 49.813 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,99 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,59 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,93 USD fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 63,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.05.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,02 USD je Aktie genauso viel verdiente. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 525,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 446,36 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,211 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

