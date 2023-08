Palantir Aktie News: Anleger greifen bei Palantir am Vormittag zu

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,20 USD zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 17:32 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 14,20 USD. Bei 14,18 USD ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 254.939 Palantir-Aktien den Besitzer.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 533,32 USD gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 07.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,226 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Palantir zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal