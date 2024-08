Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 30,27 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 30,27 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 30,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 602.002 Stück.

Am 23.08.2024 markierte das Papier bei 33,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 9,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,69 USD. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,77 Prozent.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 533,32 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 678,13 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,355 USD je Aktie belaufen.

