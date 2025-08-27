Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 154,66 USD.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 154,66 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,35 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.368.415 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 18,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 81,05 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 678,13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

