Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verteidigt am Donnerstagabend Tendenz
Die Aktie von Palantir hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 156,65 USD.
Die Palantir-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 156,65 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,94 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 152,60 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,71 USD. Zuletzt wechselten 6.429.890 Palantir-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Mit einem Zuwachs von 20,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 29,32 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 434,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent auf 1,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Redaktion finanzen.net
