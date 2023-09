Palantir Aktie News: Palantir macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 15,33 USD.

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:52 Uhr 3,2 Prozent. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 15,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,08 USD. Zuletzt wurden via New York 1.600.112 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,93 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 61,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 07.08.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,228 USD je Palantir-Aktie.

