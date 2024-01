Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 16,69 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 16,69 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 16,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 879.193 Palantir-Aktien.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 21,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,86 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2023 bei 7,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 57,16 Prozent Luft nach unten.

Palantir gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Palantir hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 558,16 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 477,88 USD umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 05.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,246 USD im Jahr 2023 aus.

