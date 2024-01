Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Vormittag südwärts

Palantir im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 16,35 USD nach.

Die Palantir-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 16,35 USD abwärts. Bei 16,35 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,45 USD. Bisher wurden heute 30.065 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 21,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,33 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 131,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 558,16 USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 477,88 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

