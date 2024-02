Palantir Aktie News: Palantir steigt am Nachmittag

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 25,06 USD.

Das Papier von Palantir konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 25,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 25,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.494.055 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 7,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 71,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Palantir ließ sich am 05.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,35 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,62 USD in den Büchern standen.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,330 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche