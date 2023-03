Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,52 EUR

0,89% Charts

News

Analysen

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 8,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 8,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 509.020 Stück.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,85 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,65 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Am 13.02.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 508,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 432,87 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 09.05.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,208 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NYSE-Titel Palantir zündet Kursfeuerwerk: Palantir schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen

Ausblick: Palantir informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Palantir kann Erlöse deutlich steigern - Palantir-Aktie an der NYSE in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com