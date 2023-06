Palantir Aktie News: Palantir reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 15,42 USD nach oben.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 15,42 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,57 USD zu. Bei 15,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1.888.024 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 17,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,93 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,58 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.05.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 525,19 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 446,36 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,252 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

