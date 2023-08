Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag ins Plus

Palantir im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 14,77 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,77 USD. Bei 14,82 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 610.131 Palantir-Aktien.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,24 USD an. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 27,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,93 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 59,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,32 USD, während im Vorjahreszeitraum 473,01 USD ausgewiesen worden waren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,226 USD in den Büchern stehen haben wird.

