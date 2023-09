Palantir Aktie News: Palantir am Mittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 15,03 EUR zu.

Um 12:00 Uhr sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 15,03 EUR zu. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,05 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,86 EUR. Bisher wurden via Tradegate 66.718 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,48 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 22,96 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,59 EUR am 28.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 62,80 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 07.08.2023 vor. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,75 Prozent auf 533,32 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 473,01 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,228 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

