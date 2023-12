Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,60 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,60 USD nach oben. Bei 17,64 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,50 USD. Bisher wurden via New York 658.091 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,10 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 558,16 USD gegenüber 477,88 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,246 USD je Aktie.

