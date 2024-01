Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 4,6 Prozent auf 17,10 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 17,10 USD nach oben. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,11 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 16,47 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 31.354 Palantir-Aktien.

Am 22.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2023 auf bis zu 7,19 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 02.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 558,16 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 477,88 USD umgesetzt.

Am 05.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,246 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche

Aufholpotenzial: Diese zwei Tech-Aktien könnten vom nächsten Bullenmarkt profitieren

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark