Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,76 USD ab.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 22,76 USD. Bei 22,64 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,77 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 822.443 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,83 Prozent hinzugewinnen. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 68,01 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.02.2024 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 508,62 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

