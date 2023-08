Palantir Aktie News: Palantir zieht am Vormittag deutlich an

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 15,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 5,4 Prozent auf 15,41 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 15,62 USD. Bei 14,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 72.728 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,19 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,06 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,54 Prozent.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,226 USD je Palantir-Aktie belaufen.

