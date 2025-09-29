Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Palantir im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 179,54 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 179,54 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 181,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,13 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.213.553 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 36,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,92 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Palantir gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Palantir-Aktie.

