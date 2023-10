Palantir Aktie News: Palantir reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 14,50 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 11:56 Uhr 1,7 Prozent. Bei 14,55 EUR erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.943 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 18,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 21,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,59 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 61,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,32 USD umgesetzt, gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,228 USD je Palantir-Aktie.

