Palantir Aktie News: Palantir auf rotem Terrain

Das Papier von Palantir gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 12,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 12,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.657 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 24,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,42 EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,265 USD je Aktie belaufen.

Palantir Technologies Inc. ist spezialisiert auf Datenanalyse und vertreibt Spezialsoftware u.a. an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Die Firma bietet Lösungen und Datenanalysetools im Bereich Menschenhandel, Kindesentführung und -missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung und Vorhersage von Pandemien, arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen.

