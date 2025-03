Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Nachmittag auf Palantir

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,6 Prozent auf 80,18 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,6 Prozent auf 80,18 USD ab. Bei 78,75 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.842.458 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,41 Prozent. Bei einem Wert von 20,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 74,64 Prozent sinken.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir gewährte am 03.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,03 Prozent auf 827,52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Palantir am 12.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,541 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

