Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 27,07 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 27,07 USD zu. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,32 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,04 USD. Bisher wurden heute 758.100 Palantir-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,83 USD) erklomm das Papier am 19.07.2024. 10,20 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 13,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 97,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 06.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 634,34 Mio. USD – ein Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 525,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Palantir die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,329 USD je Aktie belaufen.

