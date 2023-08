Palantir Aktie News: Palantir verliert am Nachmittag kräftig

Palantir im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,2 Prozent auf 14,99 USD.

Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 8,2 Prozent auf 14,99 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 14,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,60 USD. Zuletzt wurden via New York 3.459.291 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,24 USD an. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Mit Abgaben von 60,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Palantir veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,32 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 473,01 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,226 USD in den Büchern stehen haben wird.

