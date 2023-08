Palantir Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Palantir

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,6 Prozent auf 14,44 EUR ab.

Die Palantir-Aktie notierte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 14,44 EUR. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,23 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,61 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 169.661 Palantir-Aktien.

Bei 18,48 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 21,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,59 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 61,27 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 07.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 533,32 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 473,01 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,226 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

