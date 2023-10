Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,85 USD nach oben.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 14,85 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 14,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,58 USD. Bisher wurden via New York 1.581.257 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,24 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 26,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,93 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.08.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,32 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,01 USD in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,228 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich