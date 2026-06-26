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Palantir Technologies - Kreuzunterstützung aus dem Lehrbuch!

29.06.26 09:25 Uhr

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Kreuzunterstützung aus dem Lehrbuch!

Seit dem Allzeithoch vom November 2025 bei 207,52 USD befindet sich die Palantir-Aktie auf dem Rückzug und hat dabei auch eine Topbildung etabliert. Mittlerweile stellt der Technologietitel eine sehr markante Kreuzunterstützung zur Disposition. Diese speist sich aus der 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von Januar 2023 bis November 2025 (106,68 USD), der unteren Begrenzung des jüngsten Abwärtstrendkanals (akt. bei 104,42 USD) sowie dem Basisaufwärtstrend seit Anfang 2023 (akt. bei 104,84 USD). Per Saldo entsteht eine strategische Schaltstelle im Kursverlauf, denn das Verhalten der Aktie im Bereich dieser Kreuzunterstützung dürfte die mittelfristige Tendenz vorgeben. Schließlich markiert die diskutierte Zone die Grenze zwischen einer Korrektur im Rahmen des übergeordneten Haussetrends einerseits und einer Ausdehnung des jüngsten Abwärtsimpulses andererseits. Interessanterweise notiert der MACD im Wochenbereich so niedrig wie niemals zuvor in der noch jungen Börsenhistorie des Papiers seit 2021. Aus Bullensicht gilt es, die beschriebene Bastion zu verteidigen. Eine wirkliche Verbesserung ergibt sich aber vor allem bei einer Rückeroberung der Marke von 125 USD.

Palantir Technologies (Weekly)

Chart Palantir Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Chart Palantir Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal²



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