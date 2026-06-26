PALEMO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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PALEMO äußerte sich am 26.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,060 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PALEMO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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