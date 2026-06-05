Palestine Insurance Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palestine Insurance Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net