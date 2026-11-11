Palisades Goldcorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Palisades Goldcorp hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 10,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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