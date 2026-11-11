Palisades Goldcorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 10,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Palisades Goldcorp hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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